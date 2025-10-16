Smog Lombardia, stop alle misure in altre 2 province

Migliora la situazione smog in Lombardia, con le misure che da domani verranno revocate in due province. “In considerazione delle rilevazioni sul PM10, che per il secondo giorno consecutivo registrano un valore al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metrocubo, a partire da domani saranno disattivate le misure temporanee anti-inquinamento attivate nei giorni scorsi nelle province di Monza e Lodi. Per la provincia di Pavia, invece, ieri, è stato il primo giorno con valori al di sotto della soglia limite. Per la revoca delle limitazioni bisognerà attendere le rilevazioni riferite alle concentrazioni di oggi”. Lo rende noto la direzione generale dell’assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.