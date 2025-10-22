Soccorso Alpino in azione: donna recuperata dopo una caduta da un albero di olivo | FOTO

Una donna di 55 anni di Torretta è stata recuperata in ambiente impervio dal Soccorso Alpino dopo una caduta da un albero di olivo. La donna si era recata di prima mattina a raccogliere olive con parenti, quando è scivolata dalla scala. Sul posto è immediatamente giunta una ambulanza medicalizzata della postazione di Villagrazia di Carini che ha prestato le prime cure. Stante l’ambiente impervio in cui si trovava l’oliveto, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha allertato per competenza esclusiva il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Sono immediatamente partite due squadre della Stazione Palermo, che hanno raggiunto la donna.

Dopo averla valutata, l’hanno posizionata nel materassino a depressione e quindi imbarellata. Dopo il trasporto mediante la specifica ruota, a spalla e con tecnica a passamano, la donna è stata fatta giungere fino all’ambulanza per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Villa Sofia. “Si ringrazia il personale sanitario del 118 presente per la disponibilità, collaborazione e professionalità”, si legge nella nota.