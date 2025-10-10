Sora di OpenAI debutta con numeri record su App Store, superando ChatGPT

L’app Sora di OpenAi, dedicata alla generazione di video tramite intelligenza artificiale, ha registrato una prima settimana di grande successo, superando i risultati iniziali di di ChatGPT su iOS. Secondo i nuovi dati forniti da Appfigures, Sora ha totalizzato circa 627.000 download su iOS nei primi sette giorni, superando i 606.000 download raggiunti da ChatGPT nella sua prima settimana di disponibilità. Questo successo è avvenuto nonostante l’accesso a Sora fosse limitato tramite invio, a differenza di ChatGPT, che al momenti del lancio era disponibile al pubblico.

Un milione di download in meno di cinque giorni

Poco dopo la pubblocazione dei dati, il responsabile del progetto Sora presso OpenAI, Bill Peebles, ha dichiarato che l’app ha raggiunto un milione di downloand in meno di cinque giorni, aggiungendo che questo ritmo di crescita è stato “più veloce di quello di ChatGPT“, nonostante la limitazione dell’accesso. Sora è attualmente disponibile solo per dispositivi iOS e il suo lancio ha interessato USA e Canada. Tuttavia, Appfigures ha stimato che il Canada ha contribuito con circa 45.000 installazioni, suggerendo che circa il 96% dei download proveniva dagli Stati Uniti, rendendo il confronto con il lancio di ChatGPT ancora più rilevante.

Crescita costante e forte interesse sui social

Secondo i dati raccolti da Appfigures, Sora ha mostrato un’adozione costante sin dal primo giorno di disponibilità, il 30 settembre 2025. Il picco di download giornalieri è stato registrato il primo ottobre, con 107.800 installazioni. Nei giorni successivi, le cifre giornaliere si sono mantenute tra le 84.400 (il 6 ottobre) e le 98.500 (il 4 ottobre). Il successo dell’app è stato accompagnato da una forte visibilità sui social media, dove gli utenti hannp condiviso numerosi video generati da Sora2, inclusi deepfake realistici. Tra questi, hanno ricevuto volti di persone decedute, portando Zelda Williams, figlia del celebre attore Robin Williams, a chiedere pubblicamente di smettere di inviarle immagini di suo padre create con l’IA.