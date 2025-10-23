SpaceX di Elon Musk conquista i cieli: record di satelliti Starlink e lanci Falcon 9 nel 2025

Dopo aver superato la soglia dei 10.000 satelliti Starlink lanciati in orbita, di cui più di 8.600 attualmente funzionanti, la compagnia SpaceX di Elon Musk controlla ad oggi i due terzi della totalità dei satelliti attivi in orbita attorno al nostro Pianeta (che secondo le stime dell’Agenzia spaziale europea sono circa 12.500). Lo indica il conteggio dell’astronomo Jonathan McDowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. La stagione dei primati non è finita per SpaceX. Nel 2025, infatti, ha già effettuato 133 lanci con il razzo Falcon 9 stabilendo il nuovo record annuale per l’azienda, con una media di circa 13 lanci al mese.

L’anno scorso, oltre ai 132 voli di Falcon 9, ci sono stati anche due voli del più potente Falcon Heavy, per un totale di 134 voli per la famiglia di razzi Falcon. Questo è attualmente il numero più alto di lanci per una singola famiglia di razzi in un anno solare. Il programma di SpaceX per i prossimi giorni suggerisce che l’azienda probabilmente batterà il suo stesso record entro questo fine settimana.