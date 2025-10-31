SpaceX riceverà 2 miliardi dal Pentagono per sviluppare satelliti nel progetto Golden Dome

SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk, riceverà 2 miliardi di dollari per sviluppare satelliti in grado di tracciare missili e aerei nell’ambito del progetto Golden Dome del Presidente Donald Trump, secondo il Wall Street Journal. Il finanziamento era incluso nel disegno di legge sulle tasse e la spesa firmato da Trump a luglio, ma in quel momento non era pubblicamente collegato a un appaltatore. Ora sembra che l’azienda guidata da Elon Musk svolgerà un ruolo cruciale sia per questo progetto che in altre due reti satellitari del Pentagono: uno, chiamato Milnet, trasmetterebbe comunicazioni militari sensibili, mentre l’altro coinvolge satelliti in grado di tracciare veicoli a terra.

I funzionari governativi hanno descritto Golden Dome come un complesso sistema di satelliti e altre tecnologie in grado di distruggere i missili prima che colpiscano i loro obiettivi.