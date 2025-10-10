Spagna, allerta rossa per piogge estreme tra Alicante e Murcia: rischio alluvioni con la DANA “Alice”

Un’allerta rossa per rischio estremo di piogge torrenziali è stata emessa dall’Agenzia di meteorologia spagnola (AEMET) nelle province di Alicante e Murcia, sul versante sudorientale della Spagna. Le previsioni indicano precipitazioni eccezionalmente intense nelle prossime ore, accompagnate da temporali e possibili grandinate, con effetti che si estenderanno anche al Sud dell’Andalusia e alle isole Baleari. Particolarmente a rischio è la zona meridionale della Comunità Valenciana, già duramente colpita un anno fa dalle devastanti alluvioni della DANA del 29 ottobre, che causarono 224 vittime. Secondo Aemet, nelle prossime 12 ore potrebbero cadere fino a 180 mm, quantità sufficiente a provocare allagamenti diffusi e gravi disagi alla circolazione.

In risposta all’allarme, il governo regionale della Comunità Valenciana ha attivato il sistema di allerta di Protezione Civile Es-Alert, inviando messaggi di emergenza sui telefoni cellulari dei residenti di Alicante e raccomandando la massima prudenza.

La perturbazione, battezzata “DANA Alice”, continuerà a influenzare anche nella giornata di sabato il versante orientale della penisola iberica, lo Stretto di Gibilterra, Melilla e le Baleari, mantenendo alto il rischio di nuove ondate di maltempo e situazioni di emergenza idrogeologica.