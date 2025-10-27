Spazio: alla Farnesina gli Stati generali della Space Economy

Oggi alle 10, presso la Farnesina, si terranno gli Stati Generali della Space Economy, sul tema “Diplomazia dello Spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”. La sessione di apertura sarà introdotta dai saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Interverranno anche Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Space Economy; Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo; e Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio.

I lavori proseguiranno a porte chiuse con un confronto su “Relazioni internazionali e cooperazione negli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale”, moderato da Franco Federici, segretario del Comint (Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale), e da Marco Lisi, Inviato Speciale per lo Spazio della Farnesina.