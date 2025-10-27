Spazio: alla Farnesina gli Stati generali della Space Economy

Oggi gli Stati Generali della Space Economy, confronto sul tema "Diplomazia dello Spazio"

Oggi alle 10, presso la Farnesina, si terranno gli Stati Generali della Space Economy, sul tema “Diplomazia dello Spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”. La sessione di apertura sarà introdotta dai saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Interverranno anche Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla Space Economy; Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo; e Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio.

I lavori proseguiranno a porte chiuse con un confronto su “Relazioni internazionali e cooperazione negli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale”, moderato da Franco Federici, segretario del Comint (Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale), e da Marco Lisi, Inviato Speciale per lo Spazio della Farnesina.

