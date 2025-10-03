Spazio, Avio: prosegue il programma italiano FD1 per lo sviluppo di un nuovo lanciatore riutilizzabile

Prosegue il programma italiano FD1 per lo sviluppo di un nuovo lanciatore riutilizzabile. Il terzo test di accensione del motore MR10 DMX2 alimentato a ossigeno liquido e metano, che equipaggerà il primo dimostratore suborbitale monostadio, è stato condotto con successo da Avio presso la Space Propulsion Test Facility (SPTF) di Perdasdefogu (Ogliastra) in Sardegna. L’FD1 (denominato anche IFD1) è uno dei due dimostratori attualmente in fase di sviluppo nell’ambito del programma Space Transportation Systems (STS) dell’azienda di Colleferro (Roma), sostenuto dal governo italiano con fondi PNRR nell’ambito di un accordo di assistenza tecnica con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il secondo dimostratore suborbitale FD2 avrà due stadi con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie per un successore del futuro vettore Vega E.

“Questo test, particolarmente complesso per gli aspetti sistemici da verificare”, spiegano fonti di Avio, “ha permesso di simulare una versione estesa di quella che sarà la missione suborbitale FD1. Il test è consistito in una prima accensione del motore, durante la quale sono stati verificati con successo vari punti di funzionamento, seguita dal raggiungimento – in condizioni stazionarie – della pressione massima in camera di combustione e della relativa spinta a terra necessaria per svolgere la missione. Subito dopo la prima accensione, è stata eseguita una riaccensione a livelli di pressione e spinta più bassi, come richiesto dalla strategia di missione”.

Durante il test in Sardegna, per la prima volta, è stata verificata anche la capacità del sistema motore di deviare il vettore di spinta seguendo profili appositamente definiti ai fini del test. “Il risultato di questo test segna un passo fondamentale del programma STS”, sottolineano fonti di Avio, “che ora proseguirà con la fase di integrazione e collaudo del dimostratore FD1 a Colleferro, in preparazione della fase di test prevista per l’inizio del prossimo anno”.