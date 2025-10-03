Spazio, chiuso IAC Sydney 2025: incontri e accordi per ASI e aziende italiane

Bilancio positivo per l’International Astronautical Congress (IAC), il principale evento spaziale mondiale che si è chiuso oggi a Sydney (Australia) con oltre 5mila partecipanti iscritti e più di 200 sessioni tecniche. La manifestazione ha visto la presenza di una delegazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), guidata dal Presidente Teodoro Valente, e la partecipazione nell’area espositiva di circa 30 aziende, pmi e startup italiane, in buona parte riunite nel Padiglione Italia organizzato da ITA-Italian Trade Agency.

“È stato un buon momento di confronto e di discussione sulle tematiche più importanti all’ordine del giorno in questo momento, tra cui la cooperazione internazionale e l’uso pacifico dello spazio”, ha dichiarato il Presidente Valente. “Numerosi sono stati gli incontri bilaterali che l’ASI ha avuto con altre agenzie presenti a Sydney, a cui si sono aggiunti i consueti dialoghi sugli accordi per il programma lunare Artemis e anche la seconda edizione del Global Space Leaders Summit che ha riunito più di 50 capi di agenzie e leader spaziali del mondo. L’ASI è stata presente anche alle sessioni tecniche, dimostrando così la consueta presenza sia a livello di diplomazia spaziale, che di capacità e competenze tecniche e scientifiche”.

Gli incontri dell’ASI

In particolare, durante lo IAC Sydney 2025 la delegazione dell’ASI ha incontrato i vertici di United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), Australian Space Agency (ASA), Agência Espacial Brasileira (AEB), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Canadian Space Agency (CSA) e Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) degli Emirati Arabi Uniti. Il Presidente Valente ha inoltre firmato un Memorandum d’intesa con la Bahrain Space Agency (BSA) e ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher, in visita allo stand dell’ASI.

Accordi internazionali per le imprese italiane

Parallelamente, anche alcune imprese italiane hanno concluso degli importanti accordi internazionali. Avio ha annunciato un contratto con l’ESA per lo sviluppo di uno stadio superiore riutilizzabile per un futuro vettore, Telespazio ha sottoscritto un’intesa con la giapponese iSpace per le telecomunicazioni lunari, mentre NPC Spacemind ha avviato una collaborazione con la sudcoreana Flexell Space per lo sviluppo di nuovi pannelli solari per satelliti.

Nella giornata conclusiva dello IAC Sydney 2025, è stato inoltre ufficializzato che Gabriella Arrigo, direttore degli Affari Internazionali dell’ASI, ha assunto il ruolo di presidente dell’International Astronautical Federation (IAF) fino al 2028.