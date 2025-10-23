Spazio: Cipro aderisce all’ESA come Stato Membro Associato

La Repubblica di Cipro ha firmato un Associate Agreement con l’Agenzia Spaziale Europea e dovrebbe diventare Membro Associato nei prossimi mesi. L’ESA e Cipro collaborano con successo da un decennio e nel 2017 Cipro è diventata uno Stato europeo cooperante. Le delegazioni di tutti i 23 Stati Membri dell’ESA hanno assistito alla firma dell’Associate Agreement da parte del direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher, a nome degli Stati Membri, e di Nicodemos Damianou, viceministro della Ricerca, dell’Innovazione e delle Politiche digitali della Repubblica di Cipro. Cipro procederà alla ratifica e prevede di ottenere lo status di Membro Associato entro l’inizio del 2026, durante la sua presidenza del Consiglio dell’Unione Europea (UE) da gennaio a giugno 2026. Con la ratifica di Cipro, l’ESA avrà quattro Stati Membri Associati attivi: Cipro, Lettonia, Lituania e Slovacchia.

Cipro si sta affermando come centro per le telecomunicazioni, l’osservazione della Terra e la navigazione, sfruttando la sua posizione strategica e il clima favorevole. Grazie alla strategia spaziale nazionale e alla legislazione in materia, integrate da un’organizzazione efficace e dalla collaborazione interministeriale, Cipro ha ampliato il proprio team spaziale, creando legami con l’industria e partecipando alle attività dell’ESA, con un conseguente aumento della cooperazione internazionale. Sulla base di questi punti di forza nazionali consolidati, Cipro comunicherà la propria adesione ai programmi opzionali dell’ESA durante il Consiglio a livello ministeriale del mese prossimo, che si terrà il 26 e 27 novembre a Brema.

Il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher si è congratulato con il viceministro Damianou, lodando i progressi compiuti da Cipro dal suo primo accordo di cooperazione con l’ESA nel 2009: “Insieme abbiamo trasformato e migliorato il settore spaziale cipriota e allineato la nostra visione e i nostri interessi. Vorrei rendere omaggio all’impegno personale di coloro che hanno reso possibile tutto questo: la delegazione di Cipro presso l’ESA, il mio staff, i decisori politici, l’industria e molti altri. Al governo di Cipro, grazie per il vostro impegno nello spazio e nello spirito di cooperazione europea. Al popolo di Cipro, benvenuto in un viaggio condiviso di scoperta, innovazione e progresso. Benvenuto all’ESA!“.

Il ministro Damianou ha dichiarato: “Questa data segna una tappa importante per Cipro, che riflette la nostra disponibilità a svolgere un ruolo attivo e significativo nel panorama spaziale europeo in continua crescita. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato le competenze e le strutture necessarie per partecipare efficacemente al settore spaziale. La posizione unica di Cipro all’incrocio di quattro regioni, unita al nostro ruolo geopolitico di rilievo, ci consente di fungere da porta d’accesso affidabile, stabile e sicura per le operazioni spaziali globali, apportando valore sia strategico che operativo. In vista della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea nella prima metà del 2026, consideriamo lo spazio un pilastro fondamentale per la crescita, la competitività e l’autonomia strategica dell’Europa. Rimaniamo impegnati a promuovere partnership solide e a portare avanti politiche che traducano le ambizioni spaziali dell’Europa in benefici tangibili per i suoi cittadini e la sua economia“.