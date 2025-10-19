Spazio, il Pakistan lancia il primo satellite iperspettrale del Paese: si rafforza la cooperazione con la Cina

L’agenzia spaziale nazionale pakistana ha lanciato il primo satellite iperspettrale del Paese (HS-1) dal China Satellite Launch Center, ha riferito oggi il Ministero degli Affari Esteri pakistano. Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con la Cina, nell’ambito dell’alleanza strategica tra i due Paesi in ambito scientifico, tecnologico e di difesa. La Commissione pakistana per la ricerca spaziale e nell’alta atmosfera (SUPARCO) ha collaborato con i team tecnici cinesi nella progettazione e nel lancio di HS-1. Il Ministero ha osservato che il satellite è dotato di una tecnologia avanzata di imaging iperspettrale in grado di acquisire dati su centinaia di bande spettrali strette.

“Si prevede che il satellite rafforzerà significativamente le capacità nazionali in settori come l’agricoltura di precisione, il monitoraggio ambientale, la pianificazione urbana e la gestione delle catastrofi“, si legge nella dichiarazione pakistana. Il Pakistan ha aggiunto che l’HS-1 contribuirà anche a iniziative di sviluppo, tra cui il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), una rete energetica e infrastrutturale di strade, ferrovie e progetti energetici dal valore multimiliardario che collega la Cina al porto pakistano di Gwadar.

“Questo risultato evidenzia anche la collaborazione di lunga data tra Pakistan e Cina nell’esplorazione pacifica dello spazio e la sua applicazione al progresso socioeconomico“, ha aggiunto.

La flotta di satelliti pakistana

Il nuovo satellite si unisce alla crescente flotta di telerilevamento del Pakistan, che include il PRSS-1, lanciato nel 2018, e due satelliti per l’osservazione della Terra, EO-1 e KS-1, messi in orbita all’inizio di quest’anno, sempre dal China Satellite Launch Center.

La cooperazione con la Cina

Pechino ha finanziato e costruito gran parte delle infrastrutture strategiche del Pakistan, in particolare nell’ambito del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), uno dei progetti di punta della Nuova Via della Seta, l’iniziativa infrastrutturale globale promossa dal Presidente cinese Xi Jinping. I due Paesi hanno mantenuto una cooperazione spaziale per oltre due decenni, mentre Islamabad cerca di ridurre la sua dipendenza tecnologica dall’Occidente e di rafforzare le sue capacità di osservazione e difesa contro l’India, il suo storico rivale.