La Russia conferma la possibilità di realizzare una razzo completamente riutilizzabile, destinato a rivoluzionare i trasporti spaziali. Il progetto, denominato “Korona”, è stato discusso in un incontro presso il GRC Makeyev, alla presenza del Consiglio scientifico-tecnico di Roscosmos, durante la valutazione dei risultati della ricerca e sviluppo. Secondo i dati dei test e dei calcoli, Korona consentirà lancio rapido di satelliti, recupero di veicoli spaziali danneggiati o esausti e trasporto di merci o persone tra punti terrestri diversi in tempi estremamente brevi. Tra i vantaggi principali figurano bassi costi di lancio, assenza di aree di ricaduta dedicate, capacità di riportare carichi in sicurezza e percorsi punto-punto.

Il progetto non solo rafforzerà l’accesso autonomo della Russia allo Spazio, ma aprirà anche opportunità nel mercato globale dei servizi spaziali. Le attività di sviluppo e prototipazione sono previste a partire dal 2026, segnando l’inizio di una nuova fase per l’industria aerospaziale russa.