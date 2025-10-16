Spazio, la Cina celebra il 600° lancio del vettore Long March

La serie di razzi Long March della Cina ha completato il suo 600° lancio spaziale, con un Long March-8A che ha dispiegato con successo in orbita satelliti Internet. Secondo la China Aerospace Science and Technology Corporation, il principale appaltatore spaziale cinese, i razzi Long March, che fungono da veicoli di lancio principali della Cina, hanno portato in orbita quasi 1.400 veicoli spaziali e condotto oltre l’86% delle missioni di lancio spaziale del Paese fino ad oggi. “Questi razzi hanno fornito un solido supporto per l’implementazione di importanti progetti aerospaziali, come i voli spaziali con equipaggio della Cina, la navigazione BeiDou e l’esplorazione dello Spazio profondo“, si legge in un comunicato stampa.

Tra le 24 varianti di razzo sviluppate dal volo inaugurale del razzo Long March, 11 sono classificate come veicoli di lancio di nuova generazione. Nelle ultime 100 missioni, i razzi di nuova generazione hanno rappresentato il 40%, affermandosi come una forza importante a supporto dei lanci ad alta densità del Paese.

L’azienda ha inoltre osservato che la serie di razzi Long March si è adattata attivamente alle esigenze del mercato, con una quota di lanci commerciali in costante aumento. I suoi carichi utili spaziano in diversi settori, tra cui comunicazioni, telerilevamento e navigazione.

In particolare, il razzo Long March-8A è noto per il suo rapporto costo-efficacia e la sua elevata adattabilità, avendo portato a termine con successo numerose missioni di dispiegamento di costellazioni Internet satellitari.

Long Lehao, rinomato esperto di razzi e accademico dell’Accademia cinese di ingegneria, ha affermato che la serie Long March continuerà a svilupparsi verso una maggiore capacità di carico utile, una risposta operativa più rapida, una maggiore affidabilità e costi ridotti. Ha illustrato i progressi di diversi programmi di lancio, sottolineando che il razzo Long March-10 di nuova generazione con equipaggio, progettato per la missione cinese di allunaggio entro il 2030, ha ottenuto significativi progressi nei principali test a terra. Inoltre, si prevede che il lanciatore per carichi pesanti, attualmente in fase di pianificazione, migliorerà ulteriormente la capacità del Paese di accedere allo Spazio.