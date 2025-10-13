Spazio, la Cina lancia con successo un nuovo satellite di prova

Oggi, lunedì 13 ottobre, la Cina ha lanciato con successo nello spazio un nuovo satellite di prova dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nella Cina nordoccidentale. Il satellite di prova Shiyan-31 è stato lanciato alle 18:00 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D ed è entrato con successo nell’orbita preimpostata. Questo satellite sarà utilizzato principalmente per verificare le nuove tecnologie di imaging ottico. Questo lancio ha segnato la 599esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.