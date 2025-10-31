Spazio, la Cina lancia la navicella Shenzhou-21: 3 astronauti verso la stazione Tiangong

La Cina ha lanciato oggi la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-21 dalla base di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, diretta verso la propria stazione spaziale Tiangong. A bordo si trovano tre astronauti che prenderanno il posto dell’equipaggio della Shenzhou-20, attualmente operativo a bordo della stazione. La Shenzhou-21 è stata lanciata a bordo di un razzo Lunga Marcia-2F e dovrebbe attraccare alla stazione Tiangong circa tre ore e mezza dopo il decollo. Durante una permanenza di circa sei mesi, i nuovi membri dell’equipaggio condurranno attività extraveicolari e una serie di esperimenti scientifici.

La missione rappresenta un ulteriore passo nel programma spaziale cinese, che sotto la guida di Xi Jinping punta a realizzare il primo sbarco di astronauti cinesi sulla Luna entro il 2030. Secondo quanto dichiarato ieri da funzionari dell’amministrazione spaziale, i preparativi per la missione lunare “procedono senza intoppi“.

La Cina accelera così i propri programmi di esplorazione spaziale in risposta al programma statunitense Artemis, che mira al ritorno dell’uomo sulla Luna e alla costruzione di una base permanente sul suo suolo.