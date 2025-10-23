Spazio: l’Ungheria firma gli Accordi Artemis

L’Ungheria ha aderito agli Artemis Accords, che stabiliscono le norme di comportamento per un’esplorazione spaziale sostenibile. In un post sui social media, l’amministratore ad interim della NASA, Sean Duffy, ha annunciato che l’Ungheria ha firmato gli Accordi, diventando così la 57ª nazione ad aderirvi e la 5ª nel 2025, dopo Finlandia, Bangladesh, Norvegia e Senegal. “La decisione di unirsi agli Artemis Accords conferma un impegno condiviso per un’esplorazione pacifica e trasparente – in un momento in cui altri cercano di militarizzare l’ultima frontiera”, ha scritto Duffy.

Il post è stato l’unico annuncio formale della firma. La NASA, infatti, non sta pubblicando comunicati stampa né aggiornamenti sui social media a causa dello shutdown iniziato il 1° ottobre. L’annuncio è avvenuto in concomitanza con la visita del Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó negli Stati Uniti.

La firma è arrivata poche settimane dopo che 39 delle 56 nazioni firmatarie si sono incontrate durante il Congresso Astronautico Internazionale a Sydney, in Australia, per discutere i progressi nell’attuazione degli accordi e le strategie per incoraggiare più paesi ad aderire.

L’Ungheria è membro sia dell’Unione Europea che dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ma a volte ha scelto di agire in modo indipendente nelle collaborazioni spaziali. Mentre i membri dell’ESA come Svezia e Polonia hanno operato attraverso l’agenzia per inviare astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale tramite le missioni private di Axiom Space, l’Ungheria ha negoziato direttamente con Axiom il volo di un astronauta ungherese nella missione Ax-4 all’inizio di quest’anno.

Nonostante il nome, gli Artemis Accords non sono direttamente collegati al programma di esplorazione lunare Artemis, guidato dalla NASA: la firma degli Accordi, per esempio, non garantisce automaticamente la partecipazione al programma. Tuttavia, molti vedono il successo degli Accordi come strettamente legato a quello di Artemis.