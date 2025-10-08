Spazio, nasce il Polo Tecnologico “Skolkovo-Roscosmos”

Un’importante intesa è stata siglata tra Roscosmos e Skolkovo per dare vita a un cluster di tecnologie spaziali presso il centro di innovazione di Skolkovo. L’accordo, firmato dal capo di Roscosmos, Dmitry Bakanov, e dal presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Skolkovo, Sergey Perov, mira a realizzare gli obiettivi definiti nel progetto nazionale “Cosmo” della Russia. La creazione di questo polo strategico è concepita per attrarre e concentrare aziende private innovative che lavoreranno allo sviluppo dell’astronautica nazionale. Bakanov ha sottolineato come il progetto nazionale richieda il coinvolgimento attivo delle imprese private e ha espresso l’auspicio che il nuovo cluster diventi un punto di riferimento per le migliori équipe con idee rivoluzionarie, rafforzando così la posizione del Paese nello Spazio.

Perov ha definito l’accordo un passo cruciale che sincronizza gli sforzi statali con le aziende tecnologiche innovative. Ha evidenziato come l’ecosistema di Skolkovo, che vanta oltre 5mila aziende partecipanti, fornirà un percorso completo dall’idea alla sua implementazione in Roscosmos, un investimento a lungo termine per assicurare la leadership tecnologica russa nella competizione spaziale globale.