Spazio: nuove abitazioni per i lavoratori del Cosmodromo di Vostochny

Gli specialisti del settore spaziale della Russia e i dipendenti delle strutture di ZATO Ciołkovskij hanno ricevuto le chiavi delle nuove abitazioni, con i primi 20 nuclei familiari già sistemati: è quanto riporta Roscosmos in una nota. Tra i beneficiari ci sono lavoratori del cosmodromo di Vostochny, vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale medico, insegnanti e operatori di asili. La distribuzione delle abitazioni segue l’ordine di priorità e la metratura è calibrata in base alla composizione familiare, come spiegato dal capo di ZATO Ciołkovskij, Vitalij Brijatij.

Il nuovo edificio, situato in 3ª via Stroitelej, 1/1, comprende 90 appartamenti – 72 bilocali e 18 trilocali – con finiture moderne, porte metalliche, arredi sanitari e materiali di alta qualità. La costruzione monolitica ha richiesto circa 3.000 m³ di cemento e 3.000 tonnellate di acciaio. In zona “Zvezdnyj” sono in corsodi costruzione altri 2 edifici da 125 appartamenti ciascuno, mentre il complesso residenziale sarà completato per accogliere circa 12mila abitanti, confermando il legame tra sviluppo urbano e innovazione nel settore spaziale.