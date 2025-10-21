“Spazio per la resilienza europea: affrontare la sfida collettiva”: la conferenza ESA-ESPI

Sotto gli auspici della presidenza danese del Consiglio dell’UE e con il supporto della Commissione europea, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Istituto europeo per la politica spaziale (ESPI) organizzano la conferenza “Spazio per la resilienza europea: affrontare la sfida collettiva”. Questa conferenza di alto livello riunirà i principali decisori e opinion leader che stanno plasmando il futuro strategico dell’Europa. All’evento parteciperanno funzionari di alto livello degli Stati membri e dell’ecosistema spaziale europeo: relatori delle comunità nazionali dello spazio e della sicurezza, della Commissione europea, del Parlamento europeo, dell’Agenzia spaziale europea, delle principali istituzioni europee di difesa e dell’industria.

Nel contesto della prossima preparazione del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, e un mese prima della riunione del Consiglio dell’ESA del 2025 a livello ministeriale, questo evento offrirà un’opportunità fondamentale per presentare un’ampia iniziativa europea volta a sfruttare al meglio il potenziale duplice uso dello spazio per la sicurezza da un punto di vista istituzionale, industriale, di capacità e operativo.

La conferenza si terrà il 28 ottobre 2025 dalle 8:00 alle 16:00 CEST presso l’hotel Mix Brussels, Bd du Souverain 25/1, 1170 Bruxelles, Belgio.