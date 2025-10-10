Spazio, Roscosmos annuncia il successo del test a terra del primo stadio del razzo Soyuz-5

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha annunciato il successo del test a terra del primo stadio del lanciatore avanzato Soyuz-5, equipaggiato con un motore RD-171MV da 800 tonnellate di spinta. “Oggi, presso il Centro di Test Scientifici dell’Industria Spaziale e dei Razzi, si sono svolti i test di lancio a terra del primo stadio del razzo Soyuz-5″, ha dichiarato l’ufficio stampa dell’ente statale, sottolineando che i test sono durati 160 secondi. Roscosmos ha sottolineato che il razzo superpesante avanzato sarà equipaggiato con lo stesso stadio di quello testato.

“I test di oggi aprono la strada al lancio della Soyuz-5 dal Cosmodromo di Baikonur entro la fine dell’anno“, ha riferito l’ufficio stampa, aggiungendo che il filmato del test sarà pubblicato l’11 ottobre.

Il Soyuz-5 è un promettente lanciatore russo di classe media con una maggiore capacità di carico utile. È in fase di sviluppo per il lancio di veicoli spaziali senza equipaggio in orbita terrestre bassa nell’ambito del progetto russo-kazako Baiterek. Il primo lancio è previsto per la fine di dicembre di quest’anno, con l’inizio delle operazioni a pieno regime previsto per il 2028.