Spazio: siglata intesa Airbus-Leonardo-Thales

Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un memorandum of understanding (MoU) con obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Con la firma del MoU l’obiettivo è unire le forze per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello Spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale.

Al termine dell’operazione, la nuova società sarà strutturata con i seguenti contributi: Airbus contribuirà con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space; Leonardo contribuirà con la sua Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space. Thales contribuirà principalmente con le sue quote in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales SESO. La nuova società impiegherà circa 25mila persone in tutta Europa e costituirà un player competitivo a livello mondiale.