Spazio, SpaceX: “nuovo test di volo di Starship strategico per la ricerca medica”

SpaceX: "con Starship operativo sarà possibile trasportare grandi carichi scientifici ed equipaggi umani con maggiore frequenza e sostenibilità, rendendo più accessibili i test e accelerando i progressi della ricerca biomedica"

Starship è un incredibile acceleratore per la scienza“. Lo dichiara Elon Musk in merito al nuovo test di volo IFT-11, in programma nella notte tra oggi e domani. “Il sistema di lancio completamente riutilizzabile di SpaceX è alto oltre 120 metri, come un grattacielo di quaranta piani. Il test punta a validare la piena riutilizzabilità del razzo, riducendo i costi e aumentando la frequenza dei lanci, con l’obiettivo di rendere il trasporto spaziale sostenibile e affidabile come un mezzo commerciale“, spiega una nota di SpaceX. “Il lancio di questa notte – evidenzia la nota – potrà aprire una nuova fase per la ricerca scientifica e medica. In assenza di gravità, per esempio, le cellule staminali crescono formando strutture tridimensionali più uniformi, facilitando lo sviluppo di terapie rigenerative e studi su patologie come l’osteoporosi. Nella ricerca oncologica, la microgravità consente di coltivare cristalli proteici di alta qualità, fondamentali per creare farmaci capaci di colpire le cellule staminali tumorali e ridurre le recidive“.

Con Starship operativo – sottolinea la nota di SpaceX – sarà possibile trasportare grandi carichi scientifici ed equipaggi umani con maggiore frequenza e sostenibilità, rendendo più accessibili i test e accelerando i progressi della ricerca biomedica. La missione testerà una configurazione inedita di accensione dei motori durante la fase di atterraggio del booster Super Heavy, progettata per la prossima generazione del veicolo”.

