Spazio, Urso: “il settore coinvolge centinaia di imprese, rappresenta l’unità”

“Il settore Spazio coinvolge centinaia di imprese italiane e rappresenta l’unità del Paese più di tanti altri settori“: è quanto ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, oggi all’inaugurazione della Space Smart Factory di Thales Alenia Space. “Questa è un’inaugurazione davvero importante e significativa, è il gioiello tra le Space Smart Factory realizzate finora nel nostro Paese con le risorse del Pnrr: ciò dimostra che le risorse del Pnrr si possono usare bene e che è possibile fare partnership pubblico-private“. Lo stabilimento è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa Space Factory 4.0, finanziata per il 49% dall’ASI con fondi del Pnrr e per il 51% da investitori privati, che punta a rivoluzionare la produzione di piccoli satelliti attraverso una rete di fabbriche interconnesse. “Questa Space Smart Factory vede impegnata anche la Francia ed è quindi un esempio emblematico di ciò che vogliamo realizzare con gli altri paesi europei per rafforzare l’autonomia dell’Europa nello Spazio: siamo, infatti, impegnati affinché la Commissione europea e l’Unione Europea realizzi una legge spaziale europea“, ha evidenziato il Ministro. “Tra poche settimane ci sarà un appuntamento importante, la conferenza ministeriale di Brema, dove l’Italia vuole svolgere un ruolo da protagonista, ben consapevoli di quanto il settore spaziale sia cresciuto nel nostro Paese. Credo che questo sia il momento di impegnarci insieme agli altri paesi europei per garantire la sicurezza dell’Europa“.