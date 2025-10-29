Spazio, Urso vede Kubilius: “rafforzare l’autonomia europea”

“Con il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, ho avuto un confronto sulle priorità strategiche dell’Europa nello spazio, anche in vista della ministeriale ESA di Brema che definirà le linee di investimento e sviluppo per i prossimi anni. Abbiamo approfondito gli sviluppi dei programmi Iris2, Galileo Second Generation e del nuovo sistema europeo di osservazione della Terra, evidenziando il ruolo del Centro di controllo del Fucino quale infrastruttura strategica per la sovranità spaziale europea“. Lo ha scritto su X il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Ho ribadito al Commissario Kubilius l’importanza di rafforzare l’autonomia industriale europea, anche attraverso l’aggregazione delle competenze e favorendo la nascita di campioni continentali capaci di competere a livello globale, mantenendo un equilibrio tra le risorse destinate alla Difesa e quelle dedicate allo spazio. Una visione condivisa anche dal Commissario, di uno spazio europeo più integrato, competitivo e strategico, in cui l’Italia potrà continuare a svolgere un ruolo di primo piano”, ha concluso.

Kubilius: “con Urso discussi di progetti di spazio e difesa”

“Sempre un piacere incontrare e scambiare opinioni con il Ministro italiano, Adolfo Urso. Questa volta a Bruxelles su: rafforzamento, finanziamento e regolamentazione del settore spaziale europeo per migliorare la sua competitività globale; progetti di difesa e spaziali di interesse comune europeo“. Lo scrive su X il Commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius.