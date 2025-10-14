Spettacolare bolide illumina i cieli di Caserta | VIDEO

Ieri sera, alle 19:10, un imponente bolide ha solcato i cieli della provincia di Caserta, regalando uno spettacolo mozzafiato a chi ha avuto la fortuna di guardare in alto. L’evento è stato ripreso da una telecamera dell’Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Caserta, puntata verso Ovest. A segnalare il fenomeno è stato Francesco Ianniello, Aspirante dell’Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, che racconta: “Nonostante il forte inquinamento luminoso, il fenomeno è stato pienamente visibile grazie al forte bagliore generato. Questi eventi si ripetono ogni anno, in prossimità dei picchi degli sciami meteorici, suscitando ogni volta un’emozione travolgente“.

Il filmato a corredo dell’articolo, in alto, mostra una “palla di fuoco” che attraversa rapidamente il cielo. Si tratta di un fenomeno con alta probabilità legato al passaggio della Terra attraverso la scia di detriti della cometa 2P/Encke.

Le protagoniste del cielo d’autunno: le Tauridi

Il bolide osservato sopra Caserta è con tutta probabilità una Tauride, una meteora appartenente al doppio sciame meteorico che ogni anno illumina i cieli tra ottobre e novembre. A differenza delle più celebri Perseidi o Geminidi, le Tauridi non si distinguono per la quantità di meteore, ma per la loro straordinaria luminosità: sono infatti note per generare “fireball”, vere e proprie palle di fuoco visibili anche da decine di chilometri di distanza.

Le Tauridi si dividono in 2 rami distinti:

Tauridi Meridionali , attive dall’11 ottobre a fine mese;

, attive dall’11 ottobre a fine mese; Tauridi Settentrionali, protagoniste fino alla fine di novembre, con il picco previsto per il 12 novembre 2025.

Entrambi gli sciami sembrano scaturire dalla costellazione del Toro (Taurus), visibile a Est nelle ore notturne.

Perché i bolidi delle Tauridi sono così luminosi

La luminosità eccezionale dei bolidi Tauridi è dovuta alla dimensione dei frammenti cometari. I detriti lasciati dalla cometa Encke, infatti, raggiungono spesso le dimensioni di piccoli sassi. Quando questi frammenti entrano nell’atmosfera terrestre a velocità di decine di km/s, la loro massa superiore produce una scia più intensa e duratura rispetto alle normali stelle cadenti.

Come e quando vedere i bolidi

Chi vorrà tentare di ammirare il prossimo bolide dovrà guardare verso Est dopo la mezzanotte, quando la costellazione del Toro sarà alta nel cielo. I luoghi più favorevoli sono, come sempre, le zone lontane dalle luci cittadine. Le Tauridi continueranno a essere visibili fino a fine novembre, offrendo a osservatori e curiosi 5 settimane di potenziali “palle di fuoco” celesti.