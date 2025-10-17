Starlink, prima diretta Tv trasmessa da un volo commerciale: pietra miliare per l’aviazione civile e le telecomunicazioni

Una diretta Tv è stata trasmessa per la prima volta da un volo commerciale attraverso il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk. Lo annuncia una nota di Starlink. Si tratta di una pietra miliare per l’aviazione civile e per le telecomunicazioni che dimostra le possibilità offerte dal sistema Starlink, ideato per migliorare la vita delle persone attraverso l’offerta di servizi di connessione sempre più avanzati. A effettuare la diretta Tv da un Boeing 737 della United Airlines è stato il corrispondente di NBC News, Tom Costello.

Il reportage ha dato notizia delle opinioni comuni dei viaggiatori riguardo al Wi-Fi in volo. Costello ha notato che i sistemi tradizionali dipendono da un numero limitato di satelliti ad alta quota, portando a connessioni inaffidabili e intermittenti. Starlink, tuttavia, utilizza migliaia di satelliti in orbita bassa sulla Terra per un accesso ad alta velocità e bassa latenza che rivaleggia con la banda larga domestica.

Nella sua demo, si legge nella nota, “Costello ha trasmesso in streaming più feed di NBC News sul suo laptop senza interruzioni e ha riprodotto un replay dell’episodio del giorno precedente di Today sul suo iPad, tutto in modo fluido. Tutto ciò – viene sottolineato nella nota – si traduce pertanto per i passeggeri nella possibilità di disporre, durante il volo, di prestazioni Wi-Fi notevolmente aumentate, di vedere streaming Tv in diretta, ma anche di fare shopping online e inviare email”. Costello ha evidenziato il vantaggio per la produttività, specialmente per i viaggiatori d’affari: “è davvero super veloce, è proprio come se fossi a casa con il Wi-Fi“, ha detto.

Per gestire un aereo pieno, United installa due grandi antenne Starlink sul tetto dell’aeromobile, garantendo la piena funzionalità del servizio anche con tutti i passeggeri in streaming. “Non ci sarà nessuna degradazione del servizio“, ha riportato Costello. “Stiamo cambiando il modo in cui le persone volano”, ha commentato il chief customer officer di United, David Kinzelman.

United sta attualmente implementando Starlink sulla sua flotta, unendosi a Hawaiian Airlines, che lo fornisce già. Alaska Airlines mira ad aggiungerlo l’anno prossimo. Secondo la nota, compagnie come Air France, WestJet e Qatar Airways stanno pianificando di integrare Starlink.