Stazione Spaziale: i cosmonauti della missione ISS-74 dichiarati idonei al volo spaziale

Oggi, in Russia, presso il Centro di Addestramento dei Cosmonauti, si è riunita la Commissione Medica Principale per valutare lo stato di salute degli equipaggi della missione ISS-74. Dopo un’attenta analisi dei dati raccolti durante il periodo di preparazione pre-volo, la commissione ha dichiarato pienamente idonei al volo spaziale Sergey Kud’-Sverchkov, Sergey Mikhayev, Pyotr Dubrov e Anna Kikina. La decisione conferma il completamento di una delle fasi più importanti della missione. Il lancio della ISS-74 è previsto per la fine di novembre.