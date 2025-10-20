Stop al gas russo: le posizioni di Ungheria e Danimarca

“Per noi, l’approvvigionamento energetico riguarda la nostra posizione geografica e la realtà fisica attuale. E il vero impatto di questo regolamento è che la nostra sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Ungheria verrà uccisa. Non parlo dell’aumento dei prezzi. Parlo della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, perché, dato che ora stiamo eliminando gradualmente le rotte di approvvigionamento verso l’Ungheria, le infrastrutture rimanenti, fisicamente e in termini di capacità, non sono in grado di rifornire il Paese. Questo non ha nulla a che fare con la politica. Questo non ha nulla a che fare con la Russia. Questo non ha nulla a che fare con la guerra in Ucraina. Questa è matematica e fisica”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, nel suo intervento in sessione pubblica al Consiglio Energia a Lussemburgo. “Le infrastrutture rimanenti non possono garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Abbiamo una certa domanda e le infrastrutture rimanenti non saranno in grado di rifornirci. Questa è una realtà fisica”, ha aggiunto.

La posizione della Danimarca

“Mi aspetto il sì allo stop definitivo all’import di gas russo in Ue. Mi aspetto di avere la maggioranza a sostegno delle misure che noi chiamiamo “Pacchetto libertà”. Dopodiché andremo rapidamente ai negoziati con il Parlamento Ue per concludere prima del nuovo anno. Ci sono ragioni di sicurezza e economiche” a sostegno delle misure. Lo ha detto Lars Aagard, ministro per il Clima e l’Energia della Danimarca, presidente di turno dell’Ue.