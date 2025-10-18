Stromboli: potenziamento delle strutture di monitoraggio dell’attività vulcanica

Importante intervento di potenziamento delle infrastrutture di monitoraggio dell’attività vulcanica sull’isola di Stromboli a cura del Dipartimento regionale della Protezione Civile. L’intervento, finalizzato alla realizzazione della nuova “Rete di trasmissione dati”, destinata a supportare i Centri di competenza impegnati nella sorveglianza del vulcano, si inserisce all’interno del piano regionale di rafforzamento dei sistemi di sorveglianza vulcanica, con l’obiettivo di migliorare la tempestività e l’efficacia delle comunicazioni tra le stazioni di rilevamento sul campo e i centri operativi a terra.
Una volta completata, la nuova rete garantirà una trasmissione dati più stabile, veloce ed efficiente, elemento cruciale per la gestione dell’emergenza e la tutela della popolazione.