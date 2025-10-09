Studio ribalta decenni di convinzioni su come la Terra sia emersa dalla sua ultima grande glaciazione: il ruolo delle calotte glaciali nordamericane

Lo scioglimento delle calotte glaciali in Nord America ha avuto un ruolo molto più importante nel determinare l’innalzamento globale del livello del mare alla fine dell’ultima era glaciale di quanto gli scienziati avessero pensato, secondo uno studio condotto dalla Tulane University e pubblicato su Nature Geoscience. I risultati ribaltano decenni di convinzioni su come la Terra sia emersa dalla sua ultima grande glaciazione e potrebbero rimodellare il modo in cui gli scienziati considerano i rischi del cambiamento climatico nell’attuale mondo in via di riscaldamento.

Tra 8.000 e 9.000 anni fa, il ritiro delle calotte glaciali nordamericane da solo ha causato circa 10 metri di innalzamento globale del livello del mare. Per anni, gli scienziati hanno pensato che l’Antartide avesse contribuito in modo più significativo durante questo periodo, ma il nuovo studio dimostra il contrario: il ruolo dell’Antartide è stato relativamente modesto, mentre le masse di ghiaccio del Nord America sono state il fattore dominante.

“Ciò richiede una revisione radicale della storia dello scioglimento dei ghiacci durante questo intervallo di tempo critico”, ha affermato Torbjörn Törnqvist, professore di geologia Vokes alla Tulane e coautore dello studio. “La quantità di acqua dolce che è entrata nell’Oceano Atlantico settentrionale è stata molto maggiore di quanto si pensasse in precedenza, il che ha diverse implicazioni”.

Un sistema resiliente

L’Atlantico settentrionale è una delle aree più sensibili del sistema climatico globale, alimentando correnti oceaniche come la Corrente del Golfo, che mantengono il clima nell’Europa nordoccidentale molto più mite di quanto sarebbe altrimenti.

Decenni di ricerche hanno dimostrato che queste correnti possono indebolirsi a causa dell’afflusso di acqua dolce, ad esempio derivante dallo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Ciò non solo porterebbe a un drastico raffreddamento in Europa, ma potrebbe anche modificare i pattern delle precipitazioni in Amazzonia.

I risultati della Tulane suggeriscono che il sistema è stato sorprendentemente resiliente in passato, il che differisce da studi recenti che hanno concluso che un indebolimento o addirittura un collasso della Corrente del Golfo è imminente. “Chiaramente, non comprendiamo ancora appieno cosa determini questa componente chiave del sistema climatico“, ha affermato Törnqvist.

Lo studio

Ricostruire i livelli del mare risalenti a oltre 8.000 anni fa è notoriamente difficile perché spesso richiede trivellazioni in mare aperto. Una svolta è arrivata quando l’ex postdoc della Tulane, Lael Vetter, ha scoperto antichi sedimenti palustri sepolti in profondità, conservati appena oltre il fiume Mississippi, a New Orleans. La datazione al carbonio-14 di quei campioni ha portato la ricostruzione del livello del mare indietro di oltre 10.000 anni.

Basandosi su quel lavoro, l’ex dottoranda Udita Mukherjee ha combinato i dati del Delta del Mississippi con quelli provenienti dall’Europa e dal Sud-Est asiatico. Il confronto globale ha rivelato differenze sorprendenti nei tassi di innalzamento del livello del mare, differenze che solo uno scioglimento dei ghiacci nordamericani molto più esteso potrebbe spiegare.

“Questa ricerca fornisce un duro promemoria della complessità del nostro sistema climatico e dello scioglimento delle calotte glaciali“, ha affermato Mukherjee, ora borsista postdoc presso l’Università di Hong Kong. “Allargare il nostro focus oltre il Nord America e l’Europa per includere dati preziosi e di alta qualità provenienti dal Sud-Est asiatico è stato fondamentale per questo studio. Adottando una prospettiva veramente globale negli studi sul clima, possiamo migliorare la nostra comprensione e lavorare insieme verso un futuro sostenibile“.