Sub disperso alle Isole Formiche: forse individuato il corpo

È stato probabilmente individuato, con l’utilizzo di attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla Guardia Costiera, il corpo del subacqueo, di 32 anni, disperso oggi nel mare delle Isole Formiche, nell’Arcipelago toscano a Grosseto. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. La profondità del ritrovamento, si spiega, rende impossibile l’immersione dei sommozzatori dei pompieri “per il superamento dei limiti di esercizio in cui gli stessi sono abilitati ad operare”. Motivo per cui la Guardia Costiera provvederà al recupero tramite l’utilizzo di attrezzature in dotazione mentre gommone ed elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo personale Sa e sommozzatore sono rientrati nelle sedi di servizio.