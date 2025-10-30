Successo nella logistica spaziale: il nuovo cargo giapponese ha raggiunto la ISS

Il Giappone ha segnato un altro successo nella logistica spaziale con l’arrivo del suo nuovo cargo, HTV-X, alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il veicolo, concepito come il successore del fidato HTV (noto anche come Kounotori, o “Cicogna Bianca”), ha attraccato ieri intorno alle 17 ora italiana, consegnando migliaia di libbre di rifornimenti e carichi utili essenziali agli astronauti a bordo. Il “primo appuntamento” di HTV-X con la ISS è avvenuto con precisione: il cargo è stato catturato dal braccio robotico della Stazione, il Canadarm2, in un’operazione congiunta guidata dall’astronauta della NASA Zena Cardman e dal collega della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Kimiya Yui. L’aggancio è stato completato mentre la Stazione orbitava a 418 km sopra l’Oceano Atlantico meridionale.

Prima della cattura, HTV-X ha eseguito con successo una serie di manovre di prova, tra cui una procedura di allontanamento e una serie di verifiche dei sistemi, dimostrando la sua prontezza operativa. La missione era iniziata pochi giorni prima, con il lancio del veicolo spaziale a bordo di un razzo H3 sabato 25 ottobre.

L’evoluzione del trasporto spaziale

HTV-X eredita la missione del suo predecessore, il veicolo di trasferimento H-II (HTV), che ha completato ben 9 missioni di successo verso la ISS tra il 2009 e il 2020. Come HTV, il nuovo cargo è in grado di trasportare circa 6mila kg di carico utile in orbita terrestre bassa. Per questa missione inaugurale, sta consegnando circa 4.080 kg tra cibo e altri rifornimenti.

HTV-X non è solo un “mulo da soma” potenziato. Sebbene sia, come l’HTV, una navicella che si distruggerà nell’atmosfera terrestre al termine della missione, offre un notevole miglioramento in termini di longevità.

“HTV-X migliora le capacità di trasporto e aggiunge la possibilità di fornire a vari utenti opportunità di dimostrazione in orbita per un massimo di 1,5 anni dopo aver lasciato l’ISS e prima del rientro“, ha spiegato Mitsubishi Heavy Industries, che costruisce il veicolo per la JAXA.

Questa estesa durata operativa apre nuove porte per esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche a lungo termine in ambiente spaziale.

Una flotta di fornitori

Con l’arrivo di HTV-X, la flotta di veicoli cargo robotici che riforniscono regolarmente la ISS si arricchisce. Si unisce al veicolo russo Progress e alle navicelle americane Cygnus (costruita da Northrop Grumman) e Dragon (costruita da SpaceX). Tra tutti questi veicoli, solo Dragon di SpaceX è l’unica in grado di rientrare a Terra ammarando nell’oceano, il che le conferisce l’esclusiva capacità di riportare sulla Terra esperimenti scientifici e materiali dalla stazione, completando così il ciclo del trasporto spaziale.