Superbonus, i numeri aggiornati al 30 settembre 2025: oltre 500.000 interventi

Al 30 settembre 2025 sono stati avviati 500.927 cantieri sul Superbonus 110%, per un totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 122.237 miliardi di euro e un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di oltre 117.646 miliardi, pari al 96,24% dei lavori realizzati. È quanto emerge dal contatore di Enea sul Superbonus 110%. Scendendo più nel dettaglio, ad usufruire della misura sono stati 138.352 condomini, per un totale di investimenti pari ad oltre 83.839 miliardi di euro (di cui oltre 83.004 ammessi a detrazione) e un totale di lavori condominiali realizzati pari al 95,3%.

Gli altri numeri

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari si contano 245.184 asseverazioni, per un totale di investimenti di 28.725 miliardi e un totale di lavori realizzati e ammessi a detrazione pari a 27.466 mld, vale a dire il 98,3% del totale. Infine, 117.386 asseverazioni riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti, per un investimento complessivo di 11.532 miliardi di lavori realizzati, pari al 9,2%. Nel complesso, l’investimento medio è stato pari 605.988,63 euro per i condomini, 117.158,57 euro per gli edifici unifamiliari e 98.240,06 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.