Superluna del Raccolto: lo spettacolo celeste visto dal cielo di Lomazzo | FOTO

L’alba di oggi, martedì 7 ottobre 2025, ha regalato un risveglio di rara bellezza a chi ha alzato lo sguardo verso il cielo. Alle 05:47, la Luna ha raggiunto la sua fase di plenilunio, segnando la prima Superluna dell’anno: la spettacolare Luna del Raccolto, tradizionalmente legata alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno. Dalla cittadina di Lomazzo (Como), l’obiettivo di Ezio Cairoli ha catturato alcune immagini straordinarie del fenomeno: fotografie che mostrano il disco lunare, enorme e luminoso, sospeso sopra i tetti e gli alberi, immerso in una luce dorata che anticipa il giorno. Gli scatti raccontano non solo la maestosità del cielo, ma anche la quiete di un’alba autunnale segnata da un evento astronomico unico.

La magia della Luna del Raccolto

Il plenilunio di ottobre è conosciuto fin dall’antichità come Harvest Moon, la “Luna del Raccolto”. Il nome deriva dall’epoca in cui i contadini, aiutati dalla sua luce intensa, potevano completare le ultime raccolte dopo il tramonto. Oggi, pur avendo perso il suo valore agricolo originario, conserva un fascino universale: un invito a fermarsi e contemplare il cielo, ricordando il legame profondo tra i cicli lunari e la vita sulla Terra.

Una Superluna d’autunno

La Luna di questa notte non è un semplice plenilunio. In queste ore, infatti, il nostro satellite naturale si trova al perigeo, cioè nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. Per questo motivo appare più grande e brillante del consueto: fino al 15% in più di luminosità e un diametro apparente circa il 7% superiore rispetto a una Luna piena media. Un effetto che si percepisce con particolare intensità al sorgere, quando il globo lunare sembra quasi sfiorare l’orizzonte.

I colori del tramonto lunare

Chi osserverà la Superluna questa sera potrà assistere a un secondo spettacolo. La Luna sorgerà di nuovo a Est, colorandosi di giallo, oro e rame, mentre il Sole tramonta sul lato opposto del cielo. Questo fenomeno cromatico è dovuto alla diffusione atmosferica: l’aria filtra le tonalità blu della luce, lasciando passare le lunghezze d’onda più calde. Con il passare delle ore, il disco tornerà alla sua consueta luce argentata, dominando la costellazione dei Pesci, con Saturno visibile poco più in alto, come una stella fissa dal tenue bagliore color miele.