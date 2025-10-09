Svelato il segreto brucia-grassi di una bevanda antinfiammatoria millenaria

Un’antica bevanda con potere antinfiammatorio, da sempre associata a proprietà medicinali, si conferma un potenziale alleato nella battaglia contro le malattie metaboliche come l’obesità e il diabete di tipo 2. Una recente ricerca, condotta da scienziati dell’Università Cruzeiro do Sul a São Paulo, in Brasile, e pubblicata sulla rivista Cell Biochemistry & Function, ha finalmente svelato come i composti naturali del tè verde riescano a “riprogrammare” il metabolismo. Alla guida dello studio, la scienziata Rosemari Otton, la cui curiosità è stata innescata dalla popolare convinzione secondo cui il tè verde favorisca la perdita di peso. I suoi risultati, ottenuti su modelli murini, rafforzano l’idea secondo cui questa bevanda possa essere un valido complemento nel trattamento dell’obesità umana.

La dieta “occidentale” in laboratorio

Per simulare l’obesità indotta da una dieta moderna, il team di ricerca ha nutrito i topi per 4 settimane con un regime ipercalorico che includeva non solo grassi, ma anche cioccolato, biscotti farciti, latte condensato e dulce de leche.

Dopo questa fase di ingrassamento, gli animali sono stati sottoposti per 12 settimane a un trattamento con un estratto standardizzato di tè verde. La somministrazione è stata cruciale per garantire che ogni topo ricevesse l’esatta dose stabilita, equivalente a circa 3 grammi di tè al giorno per un essere umano, o 3 tazze.

I risultati hanno mostrato una marcata riduzione del peso e, ancor più importante, un significativo miglioramento della sensibilità al glucosio e una diminuzione della resistenza all’insulina negli animali obesi. Uno studio precedente, citato dalla ricercatrice, aveva già rilevato una perdita di peso fino al 30% nei topi trattati, un dato di enorme rilevanza in ambito clinico.

Eliminare le “interferenze ambientali”

Un dettaglio metodologico che conferisce grande validità allo studio è stata la scelta di mantenere gli animali in un ambiente termoneutrale (28°C). Normalmente, gli ambienti di laboratorio sono mantenuti a circa 22°C, una temperatura che per i topi costituisce un “freddo cronico”.

“Il freddo eccessivo attiva meccanismi compensatori che li portano a utilizzare più energia per riscaldarsi. Ciò può mascherare i veri effetti di qualsiasi sostanza“, spiega Otton. Lavorando in termoneutralità, il team è riuscito a isolare gli effetti metabolici puri del tè verde, dimostrando che l’azione brucia-grassi è intrinseca e non potenziata dallo sforzo dell’animale di mantenersi caldo.

Non solo magri, anche muscolosi

Il tè verde ha dimostrato di non essere solo un “brucia-grassi“, ma anche un “protettore muscolare“. L’obesità è spesso associata a una riduzione del diametro delle fibre muscolari, un fenomeno noto come atrofia. Lo studio ha evidenziato che il trattamento con l’estratto ha preservato la morfologia muscolare, mantenendo intatto il diametro delle fibre.

A livello genetico, il tè verde ha potenziato l’espressione di geni chiave (Insr, Irs1, Glut4, Hk1, Pi3k) coinvolti nell’assorbimento e nell’uso del glucosio da parte dei muscoli, e ha ripristinato l’attività dell’enzima lattato deidrogenasi (LDH), essenziale per il metabolismo degli zuccheri. In pratica, ha aiutato il muscolo a rimanere attivo e metabolicamente efficiente.

Il meccanismo selettivo

Il tè verde sembra agire con un’intelligenza selettiva: fa perdere peso ai topi obesi, ma lascia in equilibrio quelli magri. Questo suggerisce che l’infuso “ha bisogno di un ambiente con nutrienti in eccesso per agire“, puntando direttamente sulle cellule adipose.

Il “codice segreto” molecolare sembra risiedere nell’adiponectina, una proteina con funzioni antinfiammatorie e metaboliche prodotta dagli adipociti. In uno studio parallelo, il tè verde non ha avuto alcun effetto su topi che non erano in grado di produrre questa proteina (“adiponectina-knockout“). Ciò indica che l’adiponectina è un elemento chiave indispensabile per l’attivazione dei benefici del tè.

Un altro dato fondamentale è la superiorità dell’estratto completo: “Abbiamo cercato di separare i composti per studiarne gli effetti individuali, ma l’estratto intero è sempre più efficace. Esiste una sinergia tra i composti che non possiamo replicare quando sono isolati“, sottolinea Otton.

Tè verde: dalla pianta alla farmacia galenica

Nonostante i risultati incoraggianti, la ricercatrice avverte che non è ancora possibile stabilire una dose umana universalmente sicura ed efficace. La variabilità degli estratti in commercio è un problema: “Le bustine di tè pronte non sempre garantiscono la quantità o la qualità dei composti“.

Otton raccomanda che, per un’efficacia terapeutica, l’ideale sarebbe l’utilizzo di estratti standardizzati di tè verde, come quelli disponibili nelle farmacie galeniche, che garantiscono la presenza dei flavonoidi benefici.

La battaglia all’obesità, spesso combattuta con farmaci costosi e con effetti collaterali, potrebbe presto trovare nella Camellia sinensis un alleato naturale, sicuro e accessibile.