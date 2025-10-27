“Sviluppo ed evoluzione: pensare al futuro”: il programma dell’appuntamento a Milano

“Ricerca e innovazione costituiscono la cifra distintiva e qualificante dei settori della conoscenza, anche apparentemente i più diversi tra loro. Pur nella consapevolezza della presenza pervasiva dell’Intelligenza Artificiale in tutti i campi del sapere, scelta di questo convegno è stata quella di esplorare e di portare in evidenza – indirizzandosi con particolare attenzione ai giovani e alle nascenti carriere di ricerca – anche temi di frontiera concettualmente impostati in altri, diversi, campi di ricerca di avanguardia. Oltre (e talvolta in modo integrato) al tema dell’Intelligenza Artificiale, si metteranno a fuoco le ultime tendenze, scoperte e sviluppi riguardanti importanti linee strategiche della ricerca nel nostro Paese. Inoltre, relatori di fama internazionale presenteranno gli aspetti innovativi di argomenti scientifici fondamentali per il progresso e il futuro della nostra società quali la genetica, le neuroscienze, l’energia, il calcolatore quantistico, i nuovi materiali”: è la presentazione di “Sviluppo ed evoluzione: pensare al futuro” in programma a Milano, Sala Adunanze via Brera 28, 10 novembre h.9:30.

Il programma

Ore 09:30 – Saluti introduttivi

Stefano Maiorana, Presidente Istituto Lombardo

Luciana Volta, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Angela Bracco, Presidente Centro Ricerche Enrico Fermi, Istituto Lombardo

Paolo G. Viola, Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia

Federico Mazzolari, Presidente Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche

Ore 10:00 – Prima sessione

Presiede Stefano Maiorana, Presidente Istituto Lombardo

Cristina Messa

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Direttore scientifico IRCCS Don Gnocchi

Scienze, tecnologie e innovazione: cosa è cambiato

Pierluigi Contucci

Università di Bologna

Intelligenza artificiale e scienza

Luigi Naldini

Istituto Lombardo, Direttore Istituto San Raffaele Telethon di Terapia genica, Università Vita-Salute San Raffaele

Trasferire geni ed editare il genoma: dalle rivoluzionarie prospettive terapeutiche alle sfide sociali ed etiche

Ore 11:30 – Coffee break

Ore 12:00 – Seconda sessione

Presiede Maria Luisa Meneghetti, Istituto Lombardo, Università degli Studi di Milano

Giovanna Barigozzi

Università degli Studi di Bergamo

Intelligenza artificiale e università: una sfida da cogliere

Andrea Nanetti

Guangzhou Academy of Fine Arts

Visualising Text. Comparing Medieval Illuminated Manuscripts and Generative Artificial Intelligence

Ore 14:30 – Terza sessione

Introduce e presiede Angelo Maria Petroni, Segretario generale Aspen Institute Italia, Istituto Lombardo, Sapienza Università di Roma

Massimo Inguscio

Istituto Lombardo, Università Campus Biomedico, European Laboratory for Nonlinear Spectroscopy (Lens), Presidente eniquantic spa

Atomo dopo atomo, un calcolatore quantistico

Gianluca Maria Farinola

Istituto Lombardo, Società Chimica Italiana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Materiali viventi per le tecnologie avanzate

Marcello Massimini

Istituto Lombardo, Università degli Studi di Milano

Costruire un radar per vedere la coscienza nascosta

Comitato scientifico

Stefano Maiorana, Fiorenza De Bernardi, Carlo Gatti, Marino Gatto, Carlo Ghezzi, Maria Luisa Meneghetti, Gianfranco Pacchioni, Rinaldo Psaro.