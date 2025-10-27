“Sviluppo ed evoluzione: pensare al futuro”: il programma dell’appuntamento a Milano

“Ricerca e innovazione costituiscono la cifra distintiva e qualificante dei settori della conoscenza, anche apparentemente i più diversi tra loro. Pur nella consapevolezza della presenza pervasiva dell’Intelligenza Artificiale in tutti i campi del sapere, scelta di questo convegno è stata quella di esplorare e di portare in evidenza – indirizzandosi con particolare attenzione ai giovani e alle nascenti carriere di ricerca – anche temi di frontiera concettualmente impostati in altri, diversi, campi di ricerca di avanguardia. Oltre (e talvolta in modo integrato) al tema dell’Intelligenza Artificiale, si metteranno a fuoco le ultime tendenze, scoperte e sviluppi riguardanti importanti linee strategiche della ricerca nel nostro Paese. Inoltre, relatori di fama internazionale presenteranno gli aspetti innovativi di argomenti scientifici fondamentali per il progresso e il futuro della nostra società quali la genetica, le neuroscienze, l’energia, il calcolatore quantistico, i nuovi materiali”: è la presentazione di “Sviluppo ed evoluzione: pensare al futuro” in programma a Milano, Sala Adunanze via Brera 28, 10 novembre h.9:30.
Il programma
Ore 09:30 – Saluti introduttivi
- Stefano Maiorana, Presidente Istituto Lombardo
- Luciana Volta, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- Angela Bracco, Presidente Centro Ricerche Enrico Fermi, Istituto Lombardo
- Paolo G. Viola, Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
- Federico Mazzolari, Presidente Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
Ore 10:00 – Prima sessione
Presiede Stefano Maiorana, Presidente Istituto Lombardo
Cristina Messa
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Direttore scientifico IRCCS Don Gnocchi
Scienze, tecnologie e innovazione: cosa è cambiato
Pierluigi Contucci
Università di Bologna
Intelligenza artificiale e scienza
Luigi Naldini
Istituto Lombardo, Direttore Istituto San Raffaele Telethon di Terapia genica, Università Vita-Salute San Raffaele
Trasferire geni ed editare il genoma: dalle rivoluzionarie prospettive terapeutiche alle sfide sociali ed etiche
Ore 11:30 – Coffee break
Ore 12:00 – Seconda sessione
Presiede Maria Luisa Meneghetti, Istituto Lombardo, Università degli Studi di Milano
Giovanna Barigozzi
Università degli Studi di Bergamo
Intelligenza artificiale e università: una sfida da cogliere
Andrea Nanetti
Guangzhou Academy of Fine Arts
Visualising Text. Comparing Medieval Illuminated Manuscripts and Generative Artificial Intelligence
Ore 14:30 – Terza sessione
Introduce e presiede Angelo Maria Petroni, Segretario generale Aspen Institute Italia, Istituto Lombardo, Sapienza Università di Roma
Massimo Inguscio
Istituto Lombardo, Università Campus Biomedico, European Laboratory for Nonlinear Spectroscopy (Lens), Presidente eniquantic spa
Atomo dopo atomo, un calcolatore quantistico
Gianluca Maria Farinola
Istituto Lombardo, Società Chimica Italiana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Materiali viventi per le tecnologie avanzate
Marcello Massimini
Istituto Lombardo, Università degli Studi di Milano
Costruire un radar per vedere la coscienza nascosta
Comitato scientifico
Stefano Maiorana, Fiorenza De Bernardi, Carlo Gatti, Marino Gatto, Carlo Ghezzi, Maria Luisa Meneghetti, Gianfranco Pacchioni, Rinaldo Psaro.