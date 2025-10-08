Svolta nella lotta ai gas serra: degradato il protossido di azoto con una catalisi innovativa

Il protossido di azoto (N₂O), noto anche come gas esilarante, è ben più di una sostanza utilizzata in medicina o agricoltura. Secondo il Prof. Dr. Jan Paradies dell’Università di Paderborn, esso rappresenta una delle principali minacce ambientali legate ai cambiamenti climatici. “Il protossido di azoto ha un potenziale di riscaldamento globale 265 volte superiore alla CO₂ ed è responsabile di circa il 6% del riscaldamento globale“, spiega il professore.

La sua crescente concentrazione atmosferica — aumentata del 20% dalla rivoluzione industriale — lo rende un bersaglio prioritario nella ricerca di nuove strategie per la riduzione delle emissioni. Oltre al suo impatto sul clima, il N₂O contribuisce significativamente al danneggiamento dello strato di ozono. La necessità di nuovi approcci per la sua decomposizione si fa quindi urgente.

Una catalisi rivoluzionaria: senza metalli e a basse temperature

Nel contesto di queste sfide, il team di ricerca composto dai dottorandi Rundong Zhou e Viktorija Medvaric, insieme ai Prof. Dr. Thomas Werner e Jan Paradies, ha ottenuto un importante risultato scientifico. Il gruppo è riuscito a scomporre il protossido di azoto in componenti innocui, utilizzando un processo catalitico completamente privo di metalli e operante a basse temperature.

Il cuore della scoperta risiede nella capacità del catalizzatore di trasferire l’atomo di ossigeno contenuto nel protossido di azoto verso un atomo di fosforo presente nel catalizzatore stesso. Questo passaggio consente la liberazione di azoto molecolare (N₂), una sostanza inerte e non dannosa, che può essere impiegata, ad esempio, come base per fertilizzanti in ambito agricolo, previa ulteriore trasformazione.

Un ciclo catalitico rigenerabile e sostenibile

Il processo sviluppato dal team di Paderborn non solo è efficiente e privo di metalli, ma è anche rigenerabile. Dopo aver acquisito l’atomo di ossigeno, il composto catalitico — un derivato fosfano-ossigeno — può essere riportato alla sua forma attiva tramite reazione con un silano, una molecola contenente silicio e idrogeno. Questa rigenerazione consente di riutilizzare il catalizzatore più volte, instaurando un vero e proprio ciclo catalitico sostenibile.

L’approccio riduce la necessità di utilizzare catalizzatori metallici costosi o potenzialmente tossici e dimostra come soluzioni basate su elementi più abbondanti e meno impattanti possano rivestire un ruolo chiave nel contrasto alla crisi climatica.

Pubblicazione e riconoscimento internazionale

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of the American Chemical Society, confermando la rilevanza e il valore innovativo del lavoro svolto dal gruppo tedesco. La scoperta rappresenta un passo significativo verso l’elaborazione di tecnologie pulite e praticabili per il trattamento dei gas serra ad alta intensità climatica.

La possibilità di intervenire efficacemente sul protossido di azoto, uno dei gas meno considerati ma più dannosi, potrebbe avere impatti decisivi su scala globale, contribuendo sia alla riduzione delle emissioni che alla protezione dello strato di ozono.