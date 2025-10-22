Tagliare fino al 35% delle emissioni di carbonio nella filiera delle batterie al litio: svelata la ‘chiave’

Le batterie agli ioni di litio sono al centro della transizione energetica mondiale. Alimentano veicoli elettrici, sistemi di accumulo e dispositivi portatili, e sono considerate una componente chiave per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. Tuttavia, dietro l’immagine “verde” di queste tecnologie si nasconde una catena di approvvigionamento complessa e fortemente emissiva. Un nuovo studio pubblicato su Nature — firmato da Yufeng Wu e colleghi del Beijing University of Technology e di altre istituzioni internazionali — ha analizzato in dettaglio le emissioni di carbonio generate lungo l’intero ciclo di vita delle batterie, individuando i punti critici e le possibili soluzioni per una filiera più sostenibile.

Il paradosso valore-emissioni

La ricerca ha sviluppato un modello innovativo, denominato Lithium Cycle Computable General Equilibrium (LCCGE), che combina l’analisi del ciclo di vita con la dinamica economica globale. I risultati mostrano un marcato “paradosso valore–emissioni”: le fasi della catena che generano meno valore economico sono spesso quelle più inquinanti. L’estrazione dei minerali necessari — litio, cobalto e nichel — è responsabile del 38,52% delle emissioni totali, ma produce solo il 18,78% del valore economico del prodotto finale. Al contrario, la produzione dei catodi genera il 42,56% del valore, contribuendo però “solo” al 34,82% delle emissioni.

Questo squilibrio è particolarmente evidente nei Paesi ricchi di risorse naturali, come quelli del cosiddetto “Triangolo del Litio” (Cile, Argentina e Bolivia), che sostengono gran parte dell’impatto ambientale mentre ottengono una quota limitata del valore economico globale.

Un’economia circolare per ridurre fino al 35% delle emissioni

Secondo lo studio, la chiave per una filiera più pulita risiede nell’economia circolare: il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei materiali possono ridurre le emissioni medie globali del 35,87%. Il potenziale varia su scala regionale: fino al 42,35% di riduzione in Cina, 39,14% negli Stati Uniti e 37,28% nell’Unione Europea. Tuttavia, gli autori sottolineano che questi benefici si ottengono solo con una strategia integrata che combini cooperazione tecnologica internazionale e politiche nazionali mirate.

Il modello mostra che strategie isolate, come il semplice aumento del riciclo o politiche ambientali unilaterali, possono generare effetti collaterali — ad esempio lo “spostamento del carico” ambientale da una regione all’altra. Per evitare tali squilibri, è necessario un approccio coordinato che consideri le specificità economiche e tecnologiche di ciascuna area geografica.

La cooperazione come leva di decarbonizzazione

Le simulazioni dimostrano che la collaborazione tra Paesi è un moltiplicatore di efficacia. Le strategie che combinano cooperazione tecnologica e commerciale tra le regioni con politiche domestiche su misura ottengono i risultati migliori. Ad esempio, un approccio congiunto ambientale-tecnologico può ridurre le emissioni negli Stati Uniti del 42,15% e nell’UE del 40,13%.

Al contrario, approcci orientati ai soli consumatori o produttori rischiano di generare nuove disuguaglianze: la riduzione delle emissioni nei Paesi sviluppati può coincidere con un aumento nei Paesi esportatori di risorse, come Australia e Sud America.

Verso una transizione giusta e sostenibile

Lo studio propone un quadro multilivello per una transizione equa e sostenibile della catena delle batterie agli ioni di litio. Questo include la creazione di una piattaforma globale di dati e standard armonizzati sull’impronta di carbonio lungo tutto il ciclo di vita delle batterie. Solo una governance equa e trasparente, basata su cooperazione internazionale, trasferimento tecnologico e contabilità delle emissioni orientata al consumo, potrà garantire che la decarbonizzazione del settore sia efficace e socialmente giusta.

L’economia circolare non è solo una strategia ambientale, ma una necessità geopolitica ed economica per la transizione energetica globale. Le batterie del futuro potranno essere davvero “pulite” solo se il mondo saprà collaborare nel costruire un sistema industriale chiuso, efficiente e solidale.