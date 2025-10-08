Taş Tepeler, il cuore nascosto della Turchia: le scoperte che stanno cambiando la storia del Neolitico

Nel cuore della Turchia sud-orientale, la provincia di Şanlıurfa custodisce una regione che sta riscrivendo la storia delle origini dell’uomo. Nota come Taş Tepeler – letteralmente “collinette di pietra” – questa vasta area si estende per circa 200 chilometri lungo le pendici dei Monti del Tauro, dominando la pianura di Harran e i corsi d’acqua che alimentano l’Eufrate. Oggi, questo paesaggio è arido e battuto dal sole, ma oltre 11.000 anni fa era ricoperto da fitte foreste, fiumi pescosi e popolato da una sorprendente varietà di animali.

L’abbondanza naturale di questa zona attirò i primi gruppi di cacciatori-raccoglitori, che qui iniziarono a fermarsi, costruendo le prime abitazioni semipermanenti e dando il via a una trasformazione epocale. Secondo l’archeologo Mehmet Özdoğan, fu proprio questa ricchezza ambientale a liberare l’uomo dalla mera ricerca di cibo e a stimolarlo verso la creazione di strutture sociali complesse e di espressioni artistiche mai viste prima.

Monumenti che parlano: architetture e simboli del Neolitico

I siti scoperti a Taş Tepeler, oltre venti finora, risalgono a un’epoca compresa tra i 12.000 e i 10.200 anni fa e mostrano elementi comuni sorprendenti: pilastri a forma di T, rilievi con animali e figure umane, e strutture monumentali realizzate con una cura e un’intenzione rituale evidenti. Da Göbeklitepe a Karahantepe, da Nevalı Çori a Sayburç, ogni sito racconta un pezzo di una storia più grande, fatta di costruzioni collettive, simboli ricorrenti e rituali enigmatici.

Nel villaggio moderno di Sayburç, ad esempio, è emersa una scena scolpita in pietra che mostra uomini e animali in una sorta di racconto visivo. Si tratta, secondo l’archeologa Eylem Özdoğan, della più antica narrazione figurativa mai scoperta nel Vicino Oriente: un vero e proprio “racconto” scolpito che suggerisce legami tra mito, memoria collettiva e ritualità. Scene simili si ritrovano anche a Karahantepe, dove le sculture rappresentano esseri umani scheletrici, falli prominenti, predatori e creature fantastiche.

Spazi condivisi, riti collettivi

Uno degli aspetti più sorprendenti dei siti di Taş Tepeler è la presenza ricorrente di grandi edifici non abitativi, strutture “speciali” che sembrano aver avuto funzioni pubbliche o rituali. L’archeologo Douglas Baird sottolinea che, a differenza di altre aree neolitiche, qui esiste un sistema diffuso di costruzioni destinate alla vita comunitaria. Questi spazi potevano servire per assemblee, riti di passaggio o cerimonie collettive. Le panche, i pilastri decorati, le planimetrie complesse: ogni elemento suggerisce un intento preciso.

Un esempio emblematico è la Struttura AB di Karahantepe, scavata nella roccia e contenente dieci pilastri fallici. In essa, le sculture umane presentano spesso nasi danneggiati, forse come parte di un rituale di “conclusione” del ciclo simbolico dell’edificio. In altri casi, le statue vengono rivolte verso il muro o interrate con precisione. Elementi che indicano una ritualità condivisa, forse legata all’iniziazione o alla memoria ancestrale.

Perché seppellirli? Il mistero degli edifici nascosti

Uno dei grandi enigmi dei Taş Tepeler riguarda il destino di questi straordinari edifici: dopo essere stati utilizzati, molti vennero intenzionalmente sepolti. Non si tratta di abbandoni naturali, ma di vere e proprie pratiche rituali. Gli archeologi hanno trovato strati di terreno sterile – trasportato da altrove – con cui le strutture venivano riempite, seguiti da strati di pietre sistemate in modo ordinato. Secondo Necmi Karul, questo processo non è casuale: le comunità del Neolitico seppellivano con cura edifici pubblici e oggetti simbolici, forse per chiudere cicli rituali o per nascondere ciò che era sacro.

A Karahantepe, ad esempio, alcune statue sono state volutamente rotte e posizionate a testa in giù prima di essere coperte. In altre strutture, oggetti rituali venivano lasciati in punti precisi, a indicare che il riempimento era parte di un atto collettivo e consapevole. Anche dopo la sepoltura, i nuovi insediamenti venivano costruiti attorno, ma mai esattamente sopra. Come se il passato dovesse essere rispettato, ma non profanato.

Una rivoluzione culturale scolpita nella pietra

Le scoperte di Taş Tepeler hanno profondamente trasformato la visione che avevamo del Neolitico. Un tempo si pensava che fosse l’agricoltura ad aver stimolato la vita sedentaria. Oggi sappiamo che, almeno in questa regione, le cose andarono diversamente: furono le prime comunità stabili a permettere lo sviluppo dell’agricoltura. Prima ancora della coltivazione sistematica, uomini e donne scolpivano pilastri, costruivano edifici comuni e sviluppavano una simbologia potente, condivisa e duratura.

Come afferma l’archeologo Necmi Karul, tutto questo indica una società altamente organizzata, capace di trasformare il proprio ambiente e il proprio destino in pochissimo tempo. Dopo milioni di anni di nomadismo, l’umanità compì qui uno dei suoi passi più decisivi: la nascita della civiltà. E tra le pietre scolpite del sud-est anatolico, possiamo ancora ascoltare il battito profondo di quella rivoluzione.