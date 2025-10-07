Taylor Swift e Google: l’intelligenza artificiale dietro la caccia al tesoro fa discutere i fan

Per celebrare l’uscita del suo dodicesimo album, “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift ha orchestrato un’originale e ambiziosa caccia al tesoro globale, sfruttando le potenzialità del web e delle tecnologie emergenti. L’iniziativa ha preso il via lo scorso fine settimana con un’azione semplice ma carica di mistero: cercare “Taylor Swift” su Google. Da lì, i fan si sono trovati immersi in un’esperienza interattiva che univa geolocalizzazione, enigmi digitali, elementi visivi criptici e una narrazione interamente costruita attorno all’universo dell’artista.

Il messaggio iniziale, comparso direttamente nella pagina di ricerca di Google, recitava: “12 città, 12 porte, 1 video da sbloccare” — un invito enigmatico che ha spinto migliaia di fan a mobilitarsi, online e offline, alla ricerca di queste “porte” virtuali.

Un gioco mondiale tra mondo reale, digitale e IA

La sfida consisteva nel localizzare fisicamente 12 porte in 12 diverse città. Ogni porta era accompagnata da un codice QR che, se scansionato, permetteva di accedere a un video unico contenente indizi per decifrare il puzzle. Una volta raccolti tutti i frammenti, i fan dovevano inserire una specifica frase chiave su Google, azionando così una nuova fase del gioco: una porta arancione virtuale che poteva essere “aperta” soltanto al raggiungimento collettivo di 12 milioni di clic da parte degli utenti. Al termine di questo sforzo condiviso, la porta si è spalancata rivelando il lyric video di “The Fate of Ophelia”, una delle tracce principali del nuovo album, pubblicato con una distintiva barra di avanzamento arancione su YouTube.

La piattaforma di streaming ha ottenuto l’esclusiva per la pubblicazione dei video musicali e dei lyric video di tutte le canzoni presenti nel nuovo progetto discografico. Il lancio della campagna è stato accompagnato da un video su Instagram pubblicato da Google, che mostrava una spettacolare animazione: una vista dallo spazio che si restringe su un paesaggio scintillante e fantastico, fino ad arrivare a una porta arancione perfettamente allineata con la barra di ricerca di Google, in un chiaro esempio di fusione tra narrativa e interfaccia utente.

L’intelligenza artificiale dietro le quinte: entusiasmo e dubbi

Se da un lato l’ingegno e la scala dell’iniziativa hanno entusiasmato gran parte della comunità dei Swifties, dall’altro non sono mancate perplessità. Alcuni fan hanno infatti sollevato dubbi sull’autenticità visiva dei 12 video pubblicati come parte della caccia al tesoro. Molti hanno osservato che alcune scene sembravano generate da intelligenza artificiale, e hanno cominciato a esaminarle con attenzione, alla ricerca di elementi che potessero confermare la natura sintetica delle immagini.

Al momento non è chiaro se tali contenuti siano stati realizzati utilizzando tecnologie di generazione video tramite IA, né quale sia stato il grado di coinvolgimento di Google nella produzione dei video. Tuttavia, un’eventuale impiego della tecnologia Veo 3 — l’avanzato modello di generazione video di Google — non sarebbe improbabile, soprattutto considerando il tempismo strategico con il quale OpenAI ha recentemente lanciato il suo Sora 2, diretto concorrente. L’associazione tra un’icona della cultura pop come Swift e un colosso tecnologico come Google rappresenterebbe, infatti, un palcoscenico ideale per mostrare a milioni di persone le potenzialità dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale nel campo creativo.

IA e creatività: una questione ancora aperta

La possibilità che l’intelligenza artificiale sia stata impiegata per produrre parte della campagna ha riacceso il dibattito sull’uso di queste tecnologie nel campo artistico e creativo. L’assenza di una dichiarazione ufficiale da parte di Google — che non ha risposto alle richieste di commento da parte di TechCrunch — alimenta ulteriormente l’ambiguità attorno al progetto.

Non è un tema nuovo: molti artisti si interrogano sull’uso delle loro opere per l’addestramento di modelli IA, spesso senza consenso, percependo una minaccia diretta al proprio lavoro e alla propria identità creativa. Taylor Swift stessa ha espresso preoccupazione pubblicamente per l’utilizzo scorretto dell’IA, dopo che un’immagine generata artificialmente la ritraeva come sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump. L’episodio l’ha spinta a intervenire politicamente a favore dell’allora candidata Kamala Harris, sottolineando i rischi legati alla disinformazione e alla manipolazione visiva tramite algoritmi.

In questo contesto, la campagna di lancio di “The Life of a Showgirl” si pone al centro di un discorso molto più ampio: quello sulla responsabilità nell’uso dell’IA, soprattutto quando si interseca con l’arte, l’informazione e la percezione pubblica.