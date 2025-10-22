Tempesta Benjamin in Francia, attese raffiche fino a 130km/h: aggiornata l’allerta meteo arancione

Allerta meteo arancione in alcune zone della Francia domani, giovedì 23 ottobre, a causa degli effetti della tempesta Benjamin. La ‘tempesta causerà ”forti raffiche” di vento su ”buona parte del territorio” francese, con mare mosso e fortissime raffiche di vento sul litorale atlantico e sulle coste della Manica, annuncia Météo France, che ha piazzato 18 Dipartimenti (equivalente francese delle province) in vigilanza ‘arancione‘. La traiettoria e l’intensità della depressione, che arriva ”dopo un lungo periodo di tempo calmo”, sono ancora incerti, precisa il bollettino. Raffiche tra i 100 e i 130km/h sono tuttavia attese sulla costa atlantica e nella Manica, tra i 90 e 130km/h nell’entroterra.