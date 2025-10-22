Tempesta Benjamin in Spagna: domani scatta l’allerta meteo rossa

Per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, l’AEMET, l’agenzia statale di meteorologia spagnola, ha diramato l’allerta meteo rossa lungo le coste della Cantabria e dei Paesi Baschi a causa della tempesta Benjamin. L’AEMET ha segnalato il rischio estremo di maltempo e forti venti che potrebbero causare onde di 8 metri. L’allerta rossa rimarrà attiva dalle 8 alle 11 lungo la costa della Cantabria e dalle 9 alle 12 lungo quella basca. Il portavoce dell’AEMET, Rubén del Campo, ha chiesto “molta cautela“, riferisce Rtve.