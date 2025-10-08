Tempesta geomagnetica in arrivo ma “invisibile”: colpa della Superluna del Raccolto

Secondo i previsori dello Space Weather Predicion Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), oggi 8 ottobre è probabile l’arrivo di una tempesta geomagnetica di classe G1, ovvero di intensità minore, causata dall’impatto con il campo magnetico terrestre di una espulsione di massa coronale (CME) proveniente dal Sole. L’evento, tuttavia, potrebbe passare inosservato: anche se l’attività geomagnetica aumenterà, le eventuali aurore boreali risulteranno offuscate dal chiarore della Luna Piena, che domina il cielo in queste notti.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)

Una espulsione di massa coronale è un’imponente eruzione di plasma e campi magnetici che il Sole scaglia nello Spazio. Queste nubi di particelle, composte principalmente da protoni ed elettroni, possono viaggiare a milioni di km orari. Quando una CME è diretta verso la Terra e colpisce la magnetosfera, può generare tempeste geomagnetiche, disturbando le comunicazioni radio, i satelliti e, nei casi più intensi, le reti elettriche.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione tra il vento solare e la magnetosfera. L’intensità di queste tempeste viene classificata su una scala da G1 a G5, dove G1 indica un evento minore e G5 una tempesta estrema. Durante tali fenomeni, le aurore polari possono estendersi a latitudini più basse del normale, regalando spettacolari giochi di luce nei cieli.

La Superluna del Raccolto

Il 7 ottobre alle 05:47 ora italiana si è verificato il plenilunio della cosiddetta “Luna del Raccolto”, così chiamata perché coincide con il periodo autunnale in cui, tradizionalmente, si completavano i raccolti. Quest’anno, inoltre, la Luna piena si trova particolarmente vicina alla Terra nel suo perigeo orbitale, rendendola una Superluna: appare quindi più grande e luminosa del solito, con una luce sufficiente a oscurare le deboli luminescenze delle aurore polari.