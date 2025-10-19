Tempesta in Brasile: raffiche oltre 80 km/h nello Stato di San Paolo, feriti a Ribeirão Preto | VIDEO

Una violenta tempesta con raffiche di vento fino a 84 km/h ha provocato ieri, sabato 18 ottobre, gravi disagi a Ribeirão Preto, nell’interno dello Stato di San Paolo in Brasile. La copertura di una tribuna di un evento internazionale di beach tennis, il Sand Series Beach Tennis, è crollata nel pomeriggio in Rua Padre Modesto Nones, nel quartiere Jardim São José, ferendo almeno 8 persone, una delle quali in condizioni gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Secondo gli organizzatori, la evacuazione del pubblico è avvenuta senza panico o incidenti aggiuntivi. Tutti i feriti sono stati trasportati e assistiti presso l’ospedale Unimed, solo una persona rimane sotto osservazione.

La regione nordorientale dello Stato, compresa Ribeirão Preto, è stata colpita da umidità proveniente dall’Amazzonia, che ha incontrato una fronte freddo, intensificando venti e temporali. Il maltempo ha causato anche danni a Santos, dove la caduta di una trave di cemento in un capannone ha provocato feriti lievi e danni.