Tempesta Tropicale Jerry: Guadalupa e Martinica in allerta arancione per piogge e mareggiate

Guadalupa e Martinica sono state poste in allerta arancione per forti piogge e temporali con l’avvicinarsi della tempesta tropicale Jerry, che nelle ultime ore ha deviato leggermente verso ovest, avvicinandosi all’arco delle Antille. Le autorità hanno attivato il centro operativo dipartimentale in Guadalupa per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi di emergenza. Secondo Météo-France Guadalupa, il centro della tempesta si trova a circa 170 km a Nord, ma la sua area di forti precipitazioni interessa direttamente l’arcipelago. Le piogge cumulate potrebbero raggiungere 100-150 mm, con punte fino a 200 mm sugli altopiani.

Anche Martinica è in allerta arancione: si attendono precipitazioni fino a 150 mm e un mare agitato con onde fino a 4,5 metri. A Guadalupa, oltre alle piogge, è stata emessa un’allerta per onde e venti forti, con possibili allagamenti costieri.

Più a Nord, le isole di Saint Martin e Saint Barthélemy restano in allerta gialla, ma le scuole resteranno chiuse per precauzione, in vista del picco di precipitazioni. Jerry, intanto, continua la sua rotta verso il Nord Atlantico, dove potrebbe trasformarsi in un uragano di 1ª categoria.