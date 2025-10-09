Tempeste tropicali in movimento: Priscilla perde forza, Jerry acquista potenza

Il Pacifico e l’Atlantico continuano a essere teatro di intensa attività tropicale. La tempesta Priscilla, che aveva sfiorato la categoria di uragano maggiore martedì, ha perso potenza ieri mentre si muoveva lungo la costa occidentale del Messico. Nel frattempo, sull’altro lato del continente, la tempesta tropicale Jerry sta guadagnando forza mentre si avvicina alle isole Sopravento. Secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC) statunitense, i venti di Priscilla sono calati a circa 97 km/h, con declassamento a tempesta tropicale. Al momento, il suo centro si trova a circa 378 km a Ovest della punta meridionale della Bassa California, muovendosi verso Nord/Ovest a circa 14 km/h.

Le autorità messicane mantengono l’allerta per tempesta tropicale da Cabo San Lucas a Cabo San Lázaro, mentre si registrano mareggiate e raffiche di vento lungo le coste. Gli esperti mettono in guardia anche sul rischio di piogge torrenziali e alluvioni lampo, che potrebbero estendersi fino al Sud/Ovest degli Stati Uniti nel fine settimana.

Nel frattempo, nell’Atlantico, Jerry continua a intensificarsi. I venti hanno raggiunto i 105 km/h, e la tempesta, situata circa 813 km a Est-Sud/Est delle isole Sopravento settentrionali, si muove in direzione Ovest-Nord/Ovest a 29 km/h. I meteorologi prevedono che Jerry possa trasformarsi in uragano entro il weekend.

Le autorità hanno emesso un avviso di tempesta tropicale per diverse isole caraibiche, tra cui Antigua, Barbuda, Anguilla, St. Kitts, Nevis, Montserrat, St. Barts, St. Martin, Saba, St. Eustatius e Guadalupa. Tra giovedì e venerdì sono attese piogge tra 5 e 10 cm, con possibili allagamenti lampo.

Nel Pacifico orientale, una terza tempesta, Octave, si sta invece indebolendo. Al momento si trova a circa 829 km a Sud-Sud/Ovest della punta meridionale della Bassa California, con venti che soffiano fino a 72 km/h. Gli esperti prevedono che Octave si dissiperà nelle prossime ore, senza costituire una minaccia per le aree abitate.