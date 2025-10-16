Temporale autorigenerante sul Messinese ionico: alluvione lampo tra Forza d’Agrò e Sant’Alessio Siculo

Un violento temporale autorigenerante ha colpito nella notte tra il 15 e il 16 ottobre la fascia ionica del Messinese, in particolare i comuni di Forza d’Agrò e Sant’Alessio Siculo. In meno di 5 ore sono caduti 174,5 millimetri di pioggia, con un picco di 80 millimetri concentrati tra le 21 e le 22. La stazione del DRPC ha registrato 122 millimetri in appena un’ora e mezza: un quantitativo di pioggia pari a quello di un intero mese. Le precipitazioni torrenziali hanno provocato allagamenti diffusi, frane e smottamenti. La SS114 è stata chiusa a Sant’Alessio intorno alla mezzanotte a causa dell’accumulo di detriti e dell’allagamento del sottopasso ferroviario, dove l’acqua ha raggiunto circa un metro d’altezza. Un’auto è rimasta intrappolata sotto il ponticello ed è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco di Letojanni.

Numerosi interventi hanno interessato anche Fondaco Parrino e Santa Teresa Riva, dove il fango e i detriti hanno invaso le strade fino al lungomare. La situazione resta critica, con tecnici e forze dell’ordine impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

