Terre rare, UE: in vigore entro fine anno il piano ReSourceEu

Il portavoce della Commissione Europea per il Commercio, Olof Gilla, ha reso noto che, per garantire l’approvvigionamento di terre rare, l’obiettivo è fare entrare in vigore il piano ReSourceEu entro la fine del 2025. “Gli annunci della Cina del 9 ottobre ci mostrano quanto siamo dipendenti da materie prime critiche, come le terre rare. Questo è inaccettabile. L’Ue sta mobilitando tutti i suoi strumenti per difendere la propria indipendenza: stimolare la produzione in UE; diversificare le importazioni; proteggere le filiere industriali“, aveva annunciato riguardo al piano il vicepresidente della Commissione europea con delega alla Strategia industriale, Stephane Sejourne’. “Il mondo è cambiato. Bisogna accelerare subito. Per la nostra sicurezza nazionale. Per il futuro della nostra industria. Creeremo, in particolare, un centro di acquisto comune e di stoccaggio di materie prime, sul modello giapponese. Quello che abbiamo fatto per la salute con il vaccino contro il Covid, possiamo farlo per la nostra sicurezza economica e nazionale con le materie prime“.