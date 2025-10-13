“Terremoti e Maremoti”, conoscere la Terra per ridurre i rischi: la nuova edizione del libro INGV

In occasione della Giornata ONU per la riduzione del rischio dei disastri naturali, l’INGV pubblica online la nuova edizione del libro

Libro INGV terremoti maremoti

“Gli eventi sismici e i maremoti sono fenomeni che accadranno sempre in futuro. Per questo è importante conoscerli, imparare dagli eventi del passato e sapere quali sono gli strumenti per scrutare e monitorare la Terra”. Da un decennio il libro “Terremoti e Maremoti” accompagna piccoli e grandi alla scoperta di questi fenomeni e di come ridurre i rischi. In occasione della Giornata ONU per la riduzione del rischio dei disastri naturali, “rendiamo disponibile online la nuova edizione realizzata nell’anno del 25° anniversario dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che arricchisce e aggiorna le precedenti”, si legge in una nota INGV.

“Perché e dove avvengono questi fenomeni? Come si misurano? Quali sono stati quelli più forti in Italia e nel mondo fino ad ora? Qual è la pericolosità del nostro territorio e delle nostre coste? Come possiamo difenderci? Il libro risponde a queste e ad altre domande. Un glossario (“Sconquassi dalla A alla Z”) spiega il significato dei termini tecnici e scientifici, le immagini, raccontano gli eventi del passato e le azioni del presente, le illustrazioni, a cura di Francesca Di Laura, ci immergono con semplicità nel respiro e nel cuore della Terra. In questo libro inoltre raccontiamo anche come l’INGV si occupa ogni giorno della sorveglianza e del monitoraggio del nostro territorio e delle nostre coste.

I testi sono a cura di un gruppo di ricercatori INGV specializzati nella divulgazione di questi temi; il progetto editoriale è del Laboratorio Grafica e Immagini INGV. “Terremoti e Maremoti” vuole contribuire alla crescita di una necessaria cultura della prevenzione soprattutto tra gli studenti e le nuove generazioni”, conclude il comunicato.

Ultimi approfondimenti di GEO-VULCANOLOGIA