Terremoti, “Exe – Salerno non trema”: in città esercitazione per testare il sistema di protezione civile

È in corso a Salerno, in piazza Casalbore, l’esercitazione di protezione civile “Exe – Salerno non trema”. Promossa dal Comune di Salerno, l’iniziativa rientra tra le attività organizzate dalla Regione Campania in occasione della VII Edizione della Settimana Nazionale di Protezione Civile, promossa dal Dipartimento nazionale. L’obiettivo principale dell’esercitazione è quello di rafforzare la resilienza della comunità, promuovendo la consapevolezza dei cittadini e la diffusione della cultura della protezione civile. L’attività mira inoltre a verificare e migliorare la capacità operativa del Servizio Comunale di Protezione Civile in caso di evento sismico. Per l’occasione, la Prefettura di Salerno ha attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS), incaricato di gestire e armonizzare le azioni delle diverse componenti del sistema di protezione civile.

“Salerno – ha spiegato Italo Giulivo, direttore generale Protezione Civile Regione Campania – è zona sismica di seconda categoria, il terremoto lo ha già vissuto, è giusto esercitarsi per essere preparati. Il Comune di Salerno ha un piano che stamattina è stato testato e gli aggiornamenti da farsi per renderlo più performante sono già stati finanziati dalla Regione Campania con circa 140mila euro“.